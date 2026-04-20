< sekcia Regióny
Úrad vo Fiľakove sa začal sťahovať späť do budovy radnice
Autor TASR
Fiľakovo 20. apríla (TASR) - Fiľakovská samospráva sa v pondelok začala sťahovať späť do budovy historickej radnice. Sídlo mestského úradu prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou rekonštrukciou, radnica bude v plnej prevádzke pre občanov k dispozícii od 27. apríla. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
Mestský úrad vo Fiľakove bude z dôvodu sťahovania fungovať do piatka (24. 4.) v obmedzenom režime. „Odporúčame obyvateľom a klientom úradu, aby v prípade neodkladných záležitostí kontaktovali úrad telefonicky a dohodli si termín stretnutia. Centrum zdieľaných služieb v podnikateľskom inkubátore bude fungovať v normálnom režime, kancelárie centra sa do radnice nevracajú,“ uviedla samospráva.
Rekonštrukcia historickej radnice vo Fiľakove sa začala v júni 2024, samospráva na projekt získala z plánu obnovy takmer 2,5 milióna eur. Mestský úrad pre stavebné práce v uplynulých dvoch rokoch sídlil na viacerých adresách. Samotná radnica medzičasom prešla komplexnou obnovou, ktorá bola zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu.
Historickú radnicu vo Fiľakove začali stavať v roku 1911, dokončená bola o rok neskôr. Autormi objektu postaveného v secesnom štýle sú lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Posledné roky bolo sídlo mestského úradu v nevyhovujúcom technickom stave, problémom bolo vlhnutie múrov, rozpadávajúca sa strecha i energeticky nehospodárna prevádzka objektu.
