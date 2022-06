Úrad Žilinského samosprávneho kraja otvorí dvere verejnosti

Žilina 2. júna (TASR) – Deň otvorených dverí v Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa uskutoční v sobotu (4. 6.) od 10.00 h do 15.00 h. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej sa návštevníci môžu stretnúť so zástupcami samosprávneho kraja a oboznámiť sa s ich prácou.



Doplnila, že na remeselných mini trhoch si môžu vyskúšať ručnú výrobu. "Deti sa zabavia na Bábkovom divadle zo Žiliny a každý z návštevníkov sa môže zapojiť do tomboly o vecné ceny. Na podujatí vystúpi aj speváčka Barbora Švidraňová," uviedla Lacová.