ÚRADOVAL PODVODNÍK: Obral ženu o 7000 eur

Bratislava 27. januára (TASR) - Podvodník vystupujúci ako pracovník jednej z bánk obral vo štvrtok (26. 1.) ženu pod zámienkou ukradnutej identity o 7000 eur. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.



Podvodník podľa polície poškodenú kontaktoval so slovami, že má v banke predschválený úver. Po odpovedi poškodenej, že o žiadny úver nežiadala, reagoval, že jej niekto ukradol identitu a má si v banke požiadať o vyšší úver - čím zabráni, aby niekto iný mohol vybrať úver na jej meno s pôvodne žiadanou sumou. "Ďalšou informáciou, ktorú poškodenej poskytol, bolo, že jej otvorí zrkadlový účet, pretože z dôvodu ukradnutej identity bude jej pôvodný účet políciou zablokovaný," spresnili policajti.



Ako ďalej uviedli, poškodená si vybrala v hotovosti 4000 eur a tiež peniaze vo výške 3000 eur z úveru, o ktorý požiadala. Peniaze na základe inštrukcií vložila na účet v kryptoautomate. "Rada na záver od podvodníka bola, že túto udalosť nemá hneď hlásiť banke, pretože v tom môže 'mať prsty' nejaký pracovník a mohlo by to zanechať stopu," podotkli policajti.



Aj v tejto súvislosti apelujú na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a napríklad požadujú údaje k bankovým službám.