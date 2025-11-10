< sekcia Regióny
Úrad:V Košickom kraji chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť podľa RÚVZ nebolo hlásené.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 14,2 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) však klesla o 2,4 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V 45. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 7177 ARO. Z toho bolo 443 chrípke podobných CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 342 osôb.
Regionálni hygienici evidujú aj 33 prípadov ochorenia COVID-19.
