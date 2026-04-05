Úrady po kontrole veterinárov odobrali v Záhorskej Vsi množstvo psov
Zásah úrady vykonali v priebehu tohto týždňa.
Autor TASR
Bratislava/Záhorská Ves 5. apríla (TASR) - Výsledkom niekoľkohodinovej kontroly veterinárov z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec v jednom z rodinných domov v Záhorskej Vsi bolo odobratie väčšieho množstva psov. Na pozemku ich bolo 56 a s majiteľkou dlhodobo chýbala spolupráca. Veterinári na miesto prišli v sprievode polície a jej antikonfliktného tímu, ktorý sa postaral o deeskaláciu vzniknutého napätia. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Zásah úrady vykonali v priebehu tohto týždňa.
„Dôležité je, že celý zásah prebehol bez použitia sily, bez narušenia verejného poriadku a predovšetkým bez ujmy na zdraví - ani u zvierat, ani u zúčastnených osôb. Psom bola zabezpečená ďalšia starostlivosť a majiteľke bola poskytnutá potrebná podpora,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, policajná práca nie je vždy o rýchlych zásahoch, ale často aj o trpezlivosti a schopnosti nájsť pokojné riešenie. „Rovnako táto udalosť ukázala, že členovia antikonfliktného tímu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sú efektívne nasadzovaní nielen pri verejných zhromaždeniach alebo rizikových športových podujatiach,“ uzavreli policajti.
„Dôležité je, že celý zásah prebehol bez použitia sily, bez narušenia verejného poriadku a predovšetkým bez ujmy na zdraví - ani u zvierat, ani u zúčastnených osôb. Psom bola zabezpečená ďalšia starostlivosť a majiteľke bola poskytnutá potrebná podpora,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, policajná práca nie je vždy o rýchlych zásahoch, ale často aj o trpezlivosti a schopnosti nájsť pokojné riešenie. „Rovnako táto udalosť ukázala, že členovia antikonfliktného tímu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sú efektívne nasadzovaní nielen pri verejných zhromaždeniach alebo rizikových športových podujatiach,“ uzavreli policajti.