Úraz bežkára na Skalke: K mužovi vyrazili horskí záchranári

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Horskí záchranári pomáhali na Skalke 65-ročnému zranenému bežkárovi

Autor TASR
Kremnica 17. februára (TASR) - Horskí záchranári v utorok dopoludnia pomáhali na Skalke pri Kremnici 65-ročnému bežkárovi, ktorý si pádom v oblasti rázcestia Pod Vyhnatovou spôsobil úraz dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.

Zraneného muža transportovali horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra snežným skútrom na Skalku, kde ho vyšetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. „Muž na vlastnú žiadosť pokračoval na ďalšie vyšetrenie do nemocničného zariadenia v sprievode svojich blízkych,“ uviedla HZS.
