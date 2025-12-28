< sekcia Regióny
ÚRAZ NA HORÁCH: V Hradskej doline si turistka poranila dolnú končatinu
Autor TASR
Nezbudská Lúčka 28. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre. Na modrom turistickom značenom chodníku v doline Hradské sa nachádzala 58-ročná žena slovenskej národnosti, ktorá si pádom spôsobila úraz dolnej končatiny. HZS o tom informovala na webe.
Na miesto pod Chatou pod Suchým smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu. „Po zafixovaní bola transportovaná nosidlami a terénnym vozidlom HZS k rázcestníku Podhradské, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodali horskí záchranári.
