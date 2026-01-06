< sekcia Regióny
ÚRAZ NA HREBIENKU: Záchranári opäť zasahovali na sánkarskej dráhe
V utorok podvečer prijali žiadosť o pomoc pre 19-ročnú slovenskú sánkarku, ktorá si pri sánkovaní pádom spôsobila poranenie kostrče.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 6. januára (TASR) - Horskí záchranári zasahovali po úraze na sánkarskej dráhe z Hrebienka aj v utorok. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Dospelým sánkarom pomáhali aj deň predtým.
V utorok podvečer prijali žiadosť o pomoc pre 19-ročnú slovenskú sánkarku, ktorá si pri sánkovaní pádom spôsobila poranenie kostrče. Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla transportovali k Domu HZS v Starom Smokovci. Odkiaľ pokračovala ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.
V pondelok (5. 1.) dopoludnia a podvečer zas išli na pomoc 42-ročnému Poliakovi a 48-ročnej Ukrajinke. „Pri sánkovaní si nárazom do prekážky poranili dolné končatiny,“ dodala HZS s tým, že záchranári ich vyšetrili, poranené končatiny zafixovali a transportovali ich. Následne si ich prevzali privolané posádky rýchlej zdravotnej pomoci.
V utorok podvečer prijali žiadosť o pomoc pre 19-ročnú slovenskú sánkarku, ktorá si pri sánkovaní pádom spôsobila poranenie kostrče. Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla transportovali k Domu HZS v Starom Smokovci. Odkiaľ pokračovala ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.
V pondelok (5. 1.) dopoludnia a podvečer zas išli na pomoc 42-ročnému Poliakovi a 48-ročnej Ukrajinke. „Pri sánkovaní si nárazom do prekážky poranili dolné končatiny,“ dodala HZS s tým, že záchranári ich vyšetrili, poranené končatiny zafixovali a transportovali ich. Následne si ich prevzali privolané posádky rýchlej zdravotnej pomoci.