Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Regióny

ÚRAZ NA HREBIENKU: Záchranári opäť zasahovali na sánkarskej dráhe

.
Na snímke Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - František Iván

V utorok podvečer prijali žiadosť o pomoc pre 19-ročnú slovenskú sánkarku, ktorá si pri sánkovaní pádom spôsobila poranenie kostrče.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vysoké Tatry 6. januára (TASR) - Horskí záchranári zasahovali po úraze na sánkarskej dráhe z Hrebienka aj v utorok. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Dospelým sánkarom pomáhali aj deň predtým.

V utorok podvečer prijali žiadosť o pomoc pre 19-ročnú slovenskú sánkarku, ktorá si pri sánkovaní pádom spôsobila poranenie kostrče. Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla transportovali k Domu HZS v Starom Smokovci. Odkiaľ pokračovala ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.

V pondelok (5. 1.) dopoludnia a podvečer zas išli na pomoc 42-ročnému Poliakovi a 48-ročnej Ukrajinke. „Pri sánkovaní si nárazom do prekážky poranili dolné končatiny,“ dodala HZS s tým, že záchranári ich vyšetrili, poranené končatiny zafixovali a transportovali ich. Následne si ich prevzali privolané posádky rýchlej zdravotnej pomoci.

.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny