Urbár navrhuje spoločný projekt s mestom Snina na obnovu rybníkov

Snina 4. novembra (TASR) - Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť (LPUS) navrhuje mestu Snina riešenie pre rekreačnú oblasť Sninské rybníky. Ako informovala, je ochotná investovať, vyhlásiť verejnú súťaž na výber prevádzkovateľa alebo vytvoriť s mestom spoločný podnik, aby zabezpečili rozvoj rekreačnej oblasti. Radnica reagovala, že spoločný podnik je pre mesto priechodný, ak budú mať obe zmluvné strany rovnaké práva a povinnosti pri spoločnom podnikaní.



"Rybníky boli postavené v šesťdesiatych rokoch a kedysi boli veľmi navštevované. Dnes sú už tretí rok nefunkčné. Mesto ich stále prevádzkuje, ale tvrdí, že za to môže LPUS, čo nie je pravda," uviedol jej predseda Ladislav Kovaľ.



LPUS uviedla, že má záujem o udržateľný rozvoj rybníkov, no za súčasných podmienok a správy zo strany mesta Snina nie je možné docieliť zlepšenie situácie. Posledné roky podľa nej ukazujú, že mesto Snina nezvláda prevádzku Sninských rybníkov ani súvisiacej infraštruktúry.



Samospráva reagovala, že zámerom mesta bolo a je sfunkčniť a rozvíjať Sninské rybníky. "Určite ale nie za každú cenu, ako by si to poniektorí priali. Mesto malo možnosť využiť európske zdroje z integrovanej územnej stratégie, kde bol predschválený návrh revitalizácie rybníkov v objeme 980.000 eur, čo bolo zástupcami LPUS odmietnuté," doplnil Slavomír Štofik z kancelárie primátora. Zároveň dodal, že pri ponúkaných riešeniach zo strany LPUS mesto nebolo v postavení rovnocenného partnera a návrhy, ktoré ponúklo mesto, boli v plnom rozsahu zamietnuté.



Rozhodnutie Okresného súdu Košice I z roku 2018 potvrdilo, že nájomná zmluva medzi mestom Snina a LPUS bola neplatná, pretože nebola schválená všetkými vlastníkmi pozemkov. LPUS uviedla, že sa dlhodobo snaží o mimosúdnu dohodu s mestom Snina a mesto odmietlo všetky ponúknuté riešenia. "Našou prioritou nie je predlžovať právne konflikty. Chceme dohodu, aby sa rybníky opäť stali miestom pre verejnosť. Sme pripravení investovať do potrebných úprav, ak mesto pristúpi na spoluprácu," uviedol právny zástupca LPUS Pavol Vargaeštok.



Samospráva dodala, že východiská ďalšieho rozvoja Rekreačnej oblasti Sninské rybníky budú pre mesto známe až po ukončení rokovaní s LPUS, ktorá vlastní väčšinu pozemkov v danej lokalite.