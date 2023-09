Urgent v Nemocnici Bory funguje v plnej prevádzke, v Malackách skončil

Bratislava 4. septembra (TASR) - Urgent v bratislavskej Nemocnici Bory funguje od pondelka v plnej prevádzke. Urgentnú starostlivosť bude poskytovať iba dospelým pacientom. Ročne tam plánujú ošetriť 40.000 ľudí. Urgentný príjem spúšťali postupne, od piatka (1. 9.) fungoval pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby.



"Zaradením oddelenia urgentnej medicíny do pevnej siete urgentných príjmov sme mohli v piatok 1. septembra spustiť vysokoprahový urgent, čiže pre pacientov, ktorých privezie rýchla zdravotná pomoc (RZP), a dnes spúšťame nízkoprahovú časť. V čase, keď z roka na rok rastie počet pacientov prijímaných do nemocníc v kritickom stave a z dôvodu vysokej koncentrácie obyvateľstva v regióne i zrušenia urgentného príjmu v nemocnici v Malackách, bolo spustenie urgentu v našej nemocnici nevyhnutnosťou," uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.



Prevoz pacienta v rámci oddelenia by mal podľa medicínskeho riaditeľa nemocnice Róberta Hilla trvať pár sekúnd. "Podarilo sa nám vytvoriť unikátne spojenie medzi tzv. crash rooms, čiže miestnosťami na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov, CT vyšetrovňami a operačnými sálami tak, aby prevoz pacienta netrval dlhšie ako niekoľko sekúnd. Takýto štandard patrí medzi európsku špičku. Nielenže vďaka tomu zvýšime šancu na prežitie akútnych pacientov, ale zvýšime aj ich šancu na uzdravenie," vysvetlil.



Od septembra sa zároveň ukončila činnosť urgentného príjmu v Nemocnici Malacky. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je po ordinačných hodinách ambulancií zabezpečené prostredníctvom fungovania internej a chirurgickej príjmovej ambulancie, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby.