Urgent v Nových Zámkoch: V prvý deň roka ošetrili rekordný počet ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Dominovali najmä teploty a infekčné ochorenia, vysoký krvný tlak, bolesti brucha, kožné ťažkosti a psychické problémy, najmä úzkosti či depresívne stavy, ktoré sa počas sviatkov objavujú častejšie.

Nové Zámky 2. januára (TASR) - Lekári vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch ošetrili počas prvého januárového dňa na urgentnom príjme rekordný počet pacientov. Pomoc vyhľadalo 115 ľudí, z toho 62 bolo ošetrených v chirurgickej ambulancii a 53 v internej ambulancii, informovala nemocnica. Najčastejšou príčinou návštevy urgentu boli tráviace ťažkosti a silvestrovské úrazy.

Počas Vianoc v dňoch 24. a 25. decembra ošetrili lekári na novozámockom urgente spolu 195 pacientov. Dominovali najmä teploty a infekčné ochorenia, vysoký krvný tlak, bolesti brucha, kožné ťažkosti a psychické problémy, najmä úzkosti či depresívne stavy, ktoré sa počas sviatkov objavujú častejšie.
