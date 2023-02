Urgent vo Zvolene ohrozujú opití pacienti a komplikujú prácu personálu

Zvolen 23. februára (TASR) – Lekárov a sestry urgentného príjmu vo Zvolene v súčasnosti ohrozujú a komplikujú im prácu opití pacienti. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že od začiatku januára tohto roka do 15. februára evidujú 27 opitých pacientov. "To predstavuje 1,5 percenta prípadov," spresnila. Ako dodala, najviac týchto ľudí malo depresívnu poruchu a lekári riešili aj úrazy, ktoré si v stave opitosti spôsobia. "Ešte horšie sú intoxikácie v kombinácii s liekmi a pokusy o samovraždu," zdôraznila. "Pacienti pod vplyvom alkoholu patria do skupiny najťažšie zvládnuteľných, ak hodnotíme ich správanie," uviedla vedúca sestra zvolenského urgentného príjmu Katarína Liptáková. Títo ľudia sú podľa jej slov agresívni, ohrozujú seba, zdravotníkov a je s nimi ťažká komunikácia. Dodala, že veľakrát sa u nich vyskytujú epileptické záchvaty. Alkohol tiež privádza ľudí k nepochopiteľným konaniam, skratom a reakciám.



Pavliková podotkla, že podľa skúsenosti zdravotníckych pracovníkov medzi najčastejšie dôvody konzumácie alkoholu patria sociálne problémy. "Od začiatku 80. rokov 20. storočia je syndróm závislosti od alkoholu zaradený do Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Preto je potrebné pristupovať k danej problematike ako ku akejkoľvek inej diagnóze," ukončila hovorkyňa.