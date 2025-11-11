< sekcia Regióny
Urgentný príjem v bojnickej nemocnici z plánu obnovy nepreplatia
Autor TASR
Bojnice 11. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach použije na dofinancovanie investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR peniaze pôvodne určené na preplatenie výstavby urgentného príjmu, ktorý financoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Reklamáciou rieši i vytopené, pred pár mesiacmi dokončené oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Nedostatok financií sa dotkne i investície do rekonštrukcie kuchyne.
Z rozpočtu TSK idú na rekonštrukciu kuchynského a jedálenského bloku viac ako tri milióny eur. „Stavebné práce sú už dokončené, v najbližších týždňoch bude kolaudačné konanie, kolaudácia by mala byť ukončená začiatkom budúceho roka,“ informoval v utorok po kontrolnom dni predseda TSK Jaroslav Baška.
Pripomenul, že do bloku potrebujú obstarať ešte nové vybavenie. „Predpokladaná hodnota zákazky bola približne 2,8 milióna eur, čo je v súčasnosti nereálne financovať z krajského rozpočtu,“ podotkol s tým, že po dohode s novým riaditeľom Ľubošom Lopatkom použijú staré vybavenie nemocničnej kuchyne, ďalšie sa pokúsi kraj nájsť vo svojich zariadeniach sociálnych služieb či školách. „Postupne sa to časom, počas dvoch - troch rokov povymieňa,“ doplnil.
Bojnická nemocnica získala viac ako 18 miliónov eur z plánu obnovy na viaceré investície, buduje centrálnu sterilizáciu, zabezpečuje zníženie energetickej náročnosti časti monobloku A - E i rekonštrukciu jeho vnútorných priestorov.
Centrálnu sterilizáciu by mali stavebne dokončiť vo februári alebo marci budúceho roka, paralelne budú obstarávať i vybavenie. Baška predpokladá, že to spravia postupne, aby neohrozili plán obnovy. „Potom ide o zníženie energetickej náročnosti bloku E za 800.000 eur, to je dokončené a skolaudované. Teraz sa rekonštruujú vnútorné priestory na prvom až štvrtom poschodí za viac ako tri milióny eur. Dokončiť by sa to malo počas budúceho roka,“ ozrejmil predseda TSK s tým, že rovnako si s nemocnicou kraj prejde projekt vybavenia oddelení, aby splnili míľniky plánu obnovy.
Nemocnica musí riešiť i vytopené OAIM. „Zhotoviteľ, ktorý robil zníženie energetickej náročnosti pavilónu E, nezabezpečil stavbu počas rekonštrukcie a v júni a potom ďalšie tri razy zatopilo OAIM za viac ako päť miliónov eur. OAIM teda nefunguje od začiatku júna, viac ako päť mesiacov,“ spomenul predseda TSK. Vyhlásil, že stavebná spoločnosť zanedbala viacero vecí a neochránila tak majetok. „Vypracuje sa znalecký posudok a z ich poistky to bude celé hradené, aby sa to dalo do pôvodného stavu,“ dodal.
Zdravotnícke zariadenie bude mať tendenciu využiť investície čo najefektívnejšie a najzmysluplnejšie, vyhlásil Lopatka s tým, že zmyslom každej investície je lepší komfort pre pacientov, zamestnancov a vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti. „Považujem za dôležité, aby sa investície prejavili v lepších číslach, čo sa týka operatívy, ruka v ruke s tým musí ísť celkové zefektívnenie procesov, postupov, nákupov tovarov a služieb,“ uzavrel.
