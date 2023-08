Urgentný príjem v Nemocnici Malacky končí 31. augusta

Bratislava 21. augusta (TASR) - Činnosť urgentného príjmu v Nemocnici Malacky sa končí 31. augusta. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií bude od septembra zabezpečené prostredníctvom fungovania internej a chirurgickej príjmovej ambulancie, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby (APS). TASR o tom informovala Martina Šoltésová, manažérka marketingu a PR spoločnosti, ktorej členom je aj prevádzkovateľ nemocnice v Malackách.



APS bude pre pacientov k dispozícii v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a cez víkendy a dni pracovného pokoja od 7.00 do 22.00 h. "Rovnako sme sa s Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Malacky dohodli na predĺžení fungovania chirurgickej príjmovej ambulancie," uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Kočan. Tá bude pre pacientov k dispozícii denne od 7.00 do 22.00 h. Interná príjmová ambulancia bude aj naďalej fungovať ako doteraz v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h.



Urgentný príjem v Nemocnici Malacky mal pre nedostatok personálu pôvodne skončiť 31. mája. Na jeho predĺžení do konca augusta sa nemocnica dohodla s Ministerstvom zdravotníctva SR v máji.