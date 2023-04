Urgentný príjem vo Zvolene bol najviac vyťažený na Veľkonočnú nedeľu

Zvolen 13. apríla (TASR) – Počas uplynulých sviatkov bol urgentný príjem zvolenskej nemocnice najviac vyťažený na Veľkonočnú nedeľu. TASR to vo štvrtok potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že v porovnaní s minulým rokom bola tohtoročná Veľká noc na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice pokojnejšia. "Aj tento rok však mali zdravotníci plné ruky práce. V minulom roku ošetrili 304 pacientov a tentokrát 252 pacientov," spresnila.



Z celkového počtu 71 ľudí ošetrili na internom urgentnom príjme, 26 pacientov malo neurologický problém. "Ďalších 155 bolo na chirurgickom urgentnom príjme," zdôraznila. Na internom ošetrili 35 žien a 36 mužov. "Sedem pacientov bolo opitých, dvaja mali ochorenie COVID-19 a zvyšní pacienti mali problém s kardiovaskulárnym ochorením," objasnila.



Pavliková poznamenala, že neurologický urgentný príjem ošetril 10 pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, 16 pacientov malo problém s pohybovým aparátom. "Ďalších 30 ľudí sa sťažovalo na problém s krížami," spomenula. Podľa hovorkyne chirurgický urgentný príjem ošetril 131 úrazov a 24 pacientov malo problém s gastro intestinálnym traktom.



Na urgentnom príjme vo Veľkom Krtíši cez Veľkú noc ošetrili 49 ľudí. Pre TASR to uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová. Vo väčšine prípadov to podľa nej boli sťažené dýchanie, cievna mozgová príhoda, vysoký krvný tlak, bolesti brucha a otras mozgu. "Služba lekárov bola približne rovnaká ako v minulom roku, našťastie sa nič vážne nestalo," uzavrela.