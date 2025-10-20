< sekcia Regióny
Urgentný príjem vo Zvolene mal počas leta zvýšený nápor pacientov
Počas letných mesiacov zastupujú aj ambulantnú starostlivosť a počet pacientov na urgentnom príjme tak narastá.
Autor TASR
Zvolen 20. októbra (TASR) - Urgentný príjem zvolenskej nemocnice zaznamenal počas letných mesiacov zvýšený nápor pacientov. Súviselo to nielen s výskytom úrazov, dôvodom bolo aj čerpanie dovoleniek v praktických i odborných ambulanciách. TASR o tom informovala vedúca sestra urgentného príjmu nemocnice vo Zvolene Katarína Liptáková.
Dodala, že počas letných mesiacov zastupujú aj ambulantnú starostlivosť a počet pacientov na urgentnom príjme tak narastá. Podľa nej je to hlavne v popoludňajších hodinách a ošetrenia súvisia aj s letnými aktivitami. „Pribudli elektrické kolobežky, ľudia mali veľakrát zranené zápästia,“ objasnila s tým, že zaznamenali aj zvýšený výskyt hnačiek. V porovnaní s letom v roku 2024 však nie je nárast pacientov výrazný. Podľa vedúcej sestry tiež evidujú príchod pacientov pre odliv špecializovaných ambulancií z regiónu.
Počas júla a augusta tohto roka vybavil urgentný príjem v priemere 64 pacientov denne. Z toho 40 pacientov denne ošetrila chirurgická, 15 pacientov interná a deväť pacientov neurologická ambulancia. Najvyššiu záťaž tak zaznamenala chirurgia, kde ošetrili spolu 2495 pacientov. V internej ich bolo 952 a v neurologickej 560. „Najčastejšie diagnózy na chirurgii boli bolesti brucha, pomliaždeniny nôh, povrchové poranenia hrudníka, výrony členkov a rany rúk,“ zdôraznila Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. V internej ambulancii prevažovali bolesti brucha a pálenie záhy, bolesti na hrudníku, dýchavica, kolapsové stavy a dehydratácia. Na neurológii podľa nemocnice dominovali cievne mozgové príhody, závraty, bolesti chrbtice, hlavy a epileptické záchvaty.
Z údajov nemocnice vyplýva, že približne 35 až 40 percent pacientov, ktorí prichádzajú na urgentný príjem, nepatri medzi akútne prípady a ich zdravotný stav nevyžaduje okamžité ošetrenie. „Sú to najmä takí, ktorí by mohli vyhľadať svojho všeobecného lekára alebo odbornú ambulanciu,“ poznamenala. Zvyšovanie poplatkov by síce mohlo mierne znížiť počet neurgentných návštev, podľa nemocnice je však kľúčom lepšia informovanosť verejnosti. A to o tom, na koho sa obrátiť v rôznych situáciách, ako aj posilnenie dostupnosti všeobecných lekárov a ambulantnej pohotovostnej služby.
