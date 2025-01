Urgentný príjem vo Zvolene riešil cez sviatky úrazy i bolesti brucha

Zvolen 3. januára (TASR) - Počas uplynulých sviatkov prichádzali na urgentný príjem zvolenskej nemocnice pacienti s ťažkosťami rovnakými ako počas celého roka. Väčšinou to boli bolesti brucha, úrazy, či pacienti po dopravných nehodách s neurologickými a internistickými problémami. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, zástupkyňa hovorcu spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Dodala, že štatisticky bol počet vyšetrených pacientov približne rovnaký ako v minulých rokoch. "Malý nárast sme zaznamenali na chirurgickom urgentnom príjme na Nový rok," objasnila s tým, že poranenia spôsobené pyrotechnikou však tento rok nezaznamenali.



Ako ďalej Ševčíková uviedla, počas vianočných sviatkov na urgentnom príjme Nemocnice Agel Žiar nad Hronom zamestnanci ošetrili množstvo pacientov. "Súviselo to s dovolenkami v chirurgických aj interných ambulanciách v nemocnici, ale aj celom spáde," podotkla. Konštatovala, že išlo o napadnutia, úrazy hlavy, pády, rezné rany a bolesti brucha. Zaujímavosťou tohto roka podľa nej bolo, že nezaznamenali žiadne poranenia spôsobené pyrotechnikou. "Je to pozitívnym zistením v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi," reagovala.