Urgentný príjem zvolenskej nemocnice očakáva v lete nápor pacientov

Zvolen 14. júla (TASR) - Urgentný príjem zvolenskej nemocnice očakáva počas leta zvýšený nápor pacientov. Súvisí to nielen s výskytom úrazov či kolapsov z tepla. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Vedúca sestra urgentného príjmu zvolenskej nemocnice Katarína Liptáková dodala, že dôvodom je aj čerpanie dovoleniek v praktických i odborných ambulanciách. "Počas letných mesiacov tak počet pacientov na urgentnom príjme našej nemocnice narastá," vysvetlila. Oddelenie denne vybaví takmer 70 prípadov a od začiatku roka podľa hovorkyne ošetrili viac ako 13.000 pacientov.



Pavliková zhrnula, že v rámci jednotlivých ambulancií urgentného príjmu najviac pacientov ošetria v chirurgickej ambulancii, čo je viac ako 55 percent prípadov. Takmer 30 percent ľudí ošetria v internej ambulancii urgentného príjmu a zvyšných 15 percent ide do neurologickej ambulancie. Najčastejšie diagnózy na internej ambulancii sú vysoký tlak, tráviace ťažkosti i srdcové zlyhávanie. Na chirurgickej ambulancii najčastejšie riešia zlomeniny, rezné rany a aj žlčníkové záchvaty. "Do neurologickej ambulancie posielame najčastejšie pacientov s bolesťami hlavy, krížovej oblasti a cievnymi mozgovými príhodami," objasnila Liptáková.



Hovorkyňa konštatovala, že približne 30 percent pacientov, ktorí prichádzajú na urgentný príjem, však nespadá do kategórie urgentných prípadov alebo úrazov. "Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti zvažuje zvyšovanie poplatkov za ošetrenie na urgentnom príjme so zámerom uvoľniť centrálne príjmy a odfiltrovať pacientov," zdôraznila s tým, že v súčasnosti k tejto téme pokračuje diskusia.