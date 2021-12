Urgenty v UNB či NÚDCH fungujú v bežnom režime aj v čase sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) – Urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) či v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sú pripravené na pacientov aj počas nadchádzajúcich sviatkov.



V najväčšej slovenskej nemocnici fungujú v bežnom režime. Rodinné či iné návštevy hospitalizovaných pacientov z dôvodu epidemickej situácie povolené nie sú. UNB prepustí na Vianoce všetkých pacientov, ktorým to zdravotný stav umožní. Od začiatku pandémie nie sú povolené ani bohoslužby, kňazi majú do nemocnice prístup a môžu pacientov navštevovať.



Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) je pripravený postarať sa o všetkých pacientov, ktorí budú pomoc potrebovať. Počas vianočných a novoročných sviatkov sa o detských pacientov na oddelení urgentného príjmu (OUP) počas dňa postará päť lekárov – pediatrov v pediatrických ambulanciách a dvaja chirurgovia v chirurgickej ambulancii. Traja pediatri budú slúžiť nepretržite 24 hodín a na pohotovosti v rámci ordinačných hodín od 7.00 do 22.00 h jeden lekár, vo frekventovanom čase od 12.00 do 17.00 h dvaja lekári. V noci to budú traja pediatri a jeden chirurg. Rovnako bude postarané o všetkých pacientov hospitalizovaných na klinikách.



Počas vianočných a novoročných sviatkov ostávajú v detskej nemocnici len pacienti, ktorých zdravotný stav neumožňuje prepustenie do domácej starostlivosti, pri akútnom zhoršení zdravia a vážne úrazy. "Robíme všetko preto, aby rodičia alebo zákonní zástupcovia počas hospitalizácie mohli sprevádzať svoje deti vrátane pracoviska pre pacientov s ochorením COVID-19. Vzhľadom na súčasnú situáciu o možnosti navštíviť dieťa počas hospitalizácie rozhodne individuálne primár, prípadne ošetrujúci lekár dieťaťa," povedala pre TASR hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Počas vianočných sviatkov budú v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) hospitalizovaní iba tí pacienti, ktorých zdravotný stav si to akútne vyžaduje. "Ide najmä o pacientov po vážnych operáciách a o pacientov s pokročilým onkologickým ochorením," informovala TASR špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová.



Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) poskytuje komplexnú vysokošpecializovanú starostlivosť svojim pacientom s celým spektrom kardiovaskulárnych ochorení sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Režim v NÚSCH podľa slov hovorkyne Sone Valášikovej je však prispôsobený vianočným sviatkom. Aj v tomto prípade prepustia do domácej starostlivosti tých pacientov, ktorým to zdravotný stav dovolí.



Návštevy sú tu zakázané. Výnimku majú iba návštevy kňazov k pacientom s cieľom podávania sviatosti pomazania či ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť.