Urgenty v UNB či NÚDCH sú pripravené na pacientov aj v čase sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) či v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sú pripravené na pacientov aj počas nadchádzajúcich sviatkov. Pre TASR to potvrdili hovorkyne oboch nemocníc.



UNB bude fungovať v bežnom režime a poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite. Návštevné hodiny budú počas sviatkov rovnaké ako počas víkendu, teda od 15.00 do 17.00 h. Na covidových oddeleniach návštevy povolené nie sú. "Vzhľadom na epidemiologickú situáciu môžu byť návštevné dni upravené, preto odporúčame ľuďom, ktorí chcú svojich blízkych v nemocnici navštíviť, aby sa najskôr informovali u personálu na oddelení," uviedla pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská.



V NÚDCH sa cez sviatky o malých pacientov na oddelení urgentného príjmu (OUP) počas dňa postará päť lekárov – pediatrov v pediatrických ambulanciách a dvaja chirurgovia v chirurgickej ambulancii. Traja pediatri budú slúžiť nepretržite 24 hodín a na pohotovosti v rámci ordinačných hodín od 7.00 do 22.00 h jeden lekár, vo frekventovanom čase od 12.00 do 17.00 h dvaja lekári. V noci to budú traja pediatri a jeden chirurg. "Rovnako bude postarané o všetkých pacientov hospitalizovaných na klinikách," doplnila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Počas sviatkov ostávajú v detskej nemocnici len pacienti, ktorých zdravotný stav neumožňuje prepustenie do domácej starostlivosti, pri akútnom zhoršení zdravia a vážne úrazy. "Robíme všetko preto, aby rodičia alebo zákonní zástupcovia počas hospitalizácie mohli sprevádzať svoje deti. V súčasnosti sú návštevy povolené," priblížila pre TASR Kamenická.



V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb bude podľa hovorkyne Sone Valášikovej režim prispôsobený vianočným sviatkom. Všetci pacienti, ktorým to zdravotný stav dovolí, budú prepustení do domácej starostlivosti. Návštevy sú tam od júla zakázané. Výnimku majú iba návštevy kňazov k pacientom s cieľom podávania sviatosti pomazania či ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť. Pri mimoriadnej situácii môže výnimku udeliť vedúci pracoviska.



V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) zostávajú návštevné hodiny v nezmenenom režime. "Počas vianočných sviatkov budú v rámci NOÚ hospitalizovaní iba tí pacienti, ktorých zdravotný stav si to akútne vyžaduje. Ide najmä o pacientov po vážnych operáciách a o pacientov s pokročilým onkologickým ochorením," ozrejmila pre TASR hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová.