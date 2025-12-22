Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Urgenty v UNB či NÚDCH sú pripravené na pacientov aj cez sviatky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude v UNB zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite ako zvyčajne.

Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) či v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sú pripravené na pacientov aj počas nadchádzajúcich sviatkov. Pre TASR to potvrdili hovorkyne oboch nemocníc.

Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude v UNB zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite ako zvyčajne. „Lekári na urgentných príjmoch a ambulantných pohotovostiach pracujú v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, rozpis je štandardný tak ako po iné dni,“ uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Príbuzní pacientov, ktorí zostanú počas sviatkov v nemocnici, môžu využiť návštevné hodiny každú stredu, sobotu a nedeľu v čase od 15.00 do 17.00 h. „A tiež 25. 12., 1. 1. 2026 a 6. 1. 2026 v čase od 15.00 do 17.00 h,“ dodala Kliká.

V NÚDCH sa cez sviatky o malých pacientov na Klinike pediatrickej urgentnej medicíny (KPUP) počas dňa postarajú službukonajúci pediatri a chirurgovia. Rovnako bude postarané o všetkých pacientov hospitalizovaných na klinikách NÚDCH. „V ambulantnej pohotovostnej službe (APS) v rámci ordinačných hodín od 8.00 do 20.00 h sa o pacientov postará jeden lekár a vo frekventovanom čase od 12.00 do 17.00 h dvaja lekári,“ dodala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.

Lekári odporúčajú v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami a predpokladaným čerpaním dovoleniek lekárov pre deti a dorast v prípade potreby včas kontaktovať svojho pediatra, napríklad pri predpísaní liekov, ktoré dieťa dlhodobo užíva a podobne. „Odporúčame, aby v prípade čerpania dovolenky príslušného všeobecného lekára rodičia včas zistili určeného zastupujúceho všeobecného lekára,“ podotkla Kamenická. Pripomenula aj mobilnú aplikáciu, ktorá ponúka sériu videí zameraných na poskytovanie prvej pomoci.

Návštevy v NÚDCH sú aktuálne z hygienicko-epidemiologického hľadiska povolené. „Čo týka návštev počas Vianoc, snažíme sa pre deti urobiť maximum. Napríklad na Klinike detskej hematológie a onkológie umožňujeme návštevu širšej rodiny s dieťaťom na izbe, kde sa môžu spolu navečerať, pokiaľ to kapacitné možnosti dovoľujú. Našou snahou je, aby každé dieťa malo pri sebe rodiča alebo blízku osobu,“ priblížila Kamenická.
