< sekcia Regióny
URKADOL SEDEM BICYKLOV: V Humennom obvinili 37-ročného muža
Na Námestí slobody odcudzil uzamknutý bicykel opretý o stojan.
Autor TASR
Humenné 26. februára (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného muža z okresu Košice z pokračovacieho trestného činu krádeže. Od 20. januára do 20. februára sa dopustil siedmich krádeží, prevažne bicyklov, na viacerých miestach v Humennom. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, poškodeným majiteľom vznikla celková škoda vo výške približne 4650 eur.
Na Námestí slobody odcudzil uzamknutý bicykel opretý o stojan. Neskôr ukradol aj neuzamknutý bicykel opretý o zábradlie. V blízkosti trhoviska následne odcudzil ďalší uzamknutý bicykel. O niekoľko dní neskôr na Staničnej ulici odcudzil dva bicykle zabezpečené kladkou. Ďalšie krádeže eviduje polícia na Ulici Dargovských hrdinov, pri jednej zo stredných škôl a opätovne na Námestí slobody. Muž skončil v cele policajného zaistenia. „Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala hovorkyňa.
Na Námestí slobody odcudzil uzamknutý bicykel opretý o stojan. Neskôr ukradol aj neuzamknutý bicykel opretý o zábradlie. V blízkosti trhoviska následne odcudzil ďalší uzamknutý bicykel. O niekoľko dní neskôr na Staničnej ulici odcudzil dva bicykle zabezpečené kladkou. Ďalšie krádeže eviduje polícia na Ulici Dargovských hrdinov, pri jednej zo stredných škôl a opätovne na Námestí slobody. Muž skončil v cele policajného zaistenia. „Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala hovorkyňa.