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Úrodu jabĺk v sade pri Rovňanoch ovplyvnilo sucho a vysoké teploty
Vlaňajšia úroda jabĺk v sade bola podľa BBSK slabá, preto nebolo v pláne pripravovať z nich produkty vo väčšom rozsahu.
Autor TASR
Poltár 13. novembra (TASR) - Tohtoročnú úrodu jabĺk v sade pri Rovňanoch v Poltárskom okrese výrazne ovplyvnilo dlhotrvajúce sucho a vysoké letné teploty. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), pod ktorý sad patrí.
Spresnila, že malé množstvo jabĺk, ktoré sa podarilo zozbierať, využila Spojená škola v Poltári, s ktorou sad spolupracuje. „Žiaci ich použili pri pečení a varení v rámci praktického vyučovania,“ objasnila. Ako ďalej uviedla, v sade nie je vybudovaný zavlažovací systém ani iná možnosť zavlažovania, preto boli stromy odkázané na prirodzené zrážky. Tieto podmienky sa podľa BBSK prejavili na množstve aj veľkosti plodov. „Úroda bola nízka a približne 90 percent jabĺk bolo drobných,“ poznamenala Čierna.
Vlaňajšia úroda jabĺk v sade bola podľa BBSK slabá, preto nebolo v pláne pripravovať z nich produkty vo väčšom rozsahu. Úrodu využili študenti strednej školy napríklad na prípravu džemov či koláčov. V roku 2024 sa v sade urodilo približne 30 ton jabĺk a z časti vylisovali šťavu. Úrodu bolo takto možné zhodnotiť po prvý raz, obrali ju študenti krajských stredných škôl. Boli to Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici a Spojená škola Poltár. Po zbere z nej prostredníctvom pojazdnej muštárne vylisovali a pasterizovali šťavu. Putovala do zariadení sociálnych služieb aj do komerčného predaja.
Historický sad pri obci Rovňany obhospodaruje sociálny podnik, ktorý zriadil BBSK. Jablká a hrušky tam rastú od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov takmer polovicu poškodili rôzne choroby či došlo k strate produkcie a bolo ich treba odstrániť. „Namiesto nich sa podarilo vysadiť 500 nových stromov pôvodných odrôd, ako napríklad Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek vrátane svetoznámej Williams,“ konštatoval Úrad BBSK v minulosti. Sad po rokoch obnovili v roku 2021.
Spresnila, že malé množstvo jabĺk, ktoré sa podarilo zozbierať, využila Spojená škola v Poltári, s ktorou sad spolupracuje. „Žiaci ich použili pri pečení a varení v rámci praktického vyučovania,“ objasnila. Ako ďalej uviedla, v sade nie je vybudovaný zavlažovací systém ani iná možnosť zavlažovania, preto boli stromy odkázané na prirodzené zrážky. Tieto podmienky sa podľa BBSK prejavili na množstve aj veľkosti plodov. „Úroda bola nízka a približne 90 percent jabĺk bolo drobných,“ poznamenala Čierna.
Vlaňajšia úroda jabĺk v sade bola podľa BBSK slabá, preto nebolo v pláne pripravovať z nich produkty vo väčšom rozsahu. Úrodu využili študenti strednej školy napríklad na prípravu džemov či koláčov. V roku 2024 sa v sade urodilo približne 30 ton jabĺk a z časti vylisovali šťavu. Úrodu bolo takto možné zhodnotiť po prvý raz, obrali ju študenti krajských stredných škôl. Boli to Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici a Spojená škola Poltár. Po zbere z nej prostredníctvom pojazdnej muštárne vylisovali a pasterizovali šťavu. Putovala do zariadení sociálnych služieb aj do komerčného predaja.
Historický sad pri obci Rovňany obhospodaruje sociálny podnik, ktorý zriadil BBSK. Jablká a hrušky tam rastú od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov takmer polovicu poškodili rôzne choroby či došlo k strate produkcie a bolo ich treba odstrániť. „Namiesto nich sa podarilo vysadiť 500 nových stromov pôvodných odrôd, ako napríklad Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek vrátane svetoznámej Williams,“ konštatoval Úrad BBSK v minulosti. Sad po rokoch obnovili v roku 2021.