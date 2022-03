Urologické oddelenie v Bojniciach má laser na liečbu močových kameňov

Bojnice 9. marca (TASR) - Komplexné aktívne odstránenie močových kameňov pomocou laseru po novom zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zdravotnícke zariadenie tak nemusí odosielať pacientov na vyššie pracoviská a lieči ich priamo na tamojšom urologickom oddelení. TASR o tom informovala z referátu marketingu a recepcie nemocnice Adriana Mäsiarová.



"Nový holmiový YAG laser patrí medzi najmodernejšie lasery v súčasnosti. Laserové technológie sa v modernej medicíne využívajú oveľa častejšie, nakoľko sú pre pacienta bezpečnejšie. Uplatňujú sa pri plánovaných aj akútnych zákrokoch," načrtla Mäsiarová.



Najčastejšie pacient podľa nej prichádza do zariadenia s obličkovou kolikou a prítomnosť kameňov v močových cestách je vo väčšine prípadov sprevádzaná bolesťou.



"Pulzný holmiový YAG laser s výkonom 30 wattov používame na rozbíjanie močových kameňov, a to v kombinácii s flexibilným alebo rigídnym ureterorenoskopom či nefroskopom. Rôzne režimy prístroja našim urológom umožňujú kompletne odstrániť všetky druhy močových kameňov, nachádzajúcich sa kdekoľvek v močovom systéme," priblížil primár urologického oddelenia Peter Čech.



Lekári podľa neho využívajú miniinvazívnu metódu, ktorá je pre pacienta šetrnejšia a, samozrejme, bezbolestná. "S tým súvisí aj skorý odchod pacienta do domáceho liečenia," doplnil.