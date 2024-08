Úroveň separácie odpadu v Komárne sa za polrok zvýšila o 10 percent

Komárno 25. augusta (TASR) - Obyvatelia Komárna za prvých šesť mesiacov tohto roka vyseparovali o 10 percent viac odpadu v porovnaní s predchádzajúcim polrokom. Zlepšila sa miera separácie všetkých druhov vytriedeného odpadu, potvrdila radnica. Výrazný pokrok v separácii pritom samospráva zaznamenala už v minulom roku, keď sa vytriedilo 33,55 percenta všetkého odpadu.



Podľa údajov spoločnosti zodpovednej za nakladanie so separovaným odpadom sa v prvom polroku tohto roka v porovnaní s druhým polrokom 2023 vyseparovalo o 21 percent viac plastov a o 19 až 27 percent viac rôznych obalových materiálov. O osem percent sa zvýšila separácia skla, o päť percent separácia papiera.



Magistrát kladie veľký dôraz na to, aby sa do separácie zapojilo viac ľudí. "Okrem mestských inštitúcií bol vytvorený kompletný systém v mestských školách, aby sa rozumné nakladanie s odpadmi a separácia stali pre deti prirodzenou súčasťou života. Podarilo sa nám zapojiť aj inštitúcie, ako je Univerzita Jánosa Selyeho, aby sme zvýšili úroveň separácie," povedal primátor Béla Keszegh.