ÚRSO schválil nové ceny pre vodárenskú spoločnosť, platiť budú od mája

Košice 29. apríla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) od 1. mája do konca roka 2027 schválil nové ceny pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS). TASR o tom informovali vodárne. Pripomenuli, že na základe novely platnej vyhlášky ÚRSO sa zmenil doterajší spôsob regulácie vodného a stočného a zaviedla sa dvojzložková cena. Podľa VVS to nepredstavuje navyšovanie, ale rozdelenie cien na fixnú a variabilnú zložku.



Vodárne tvrdia, že dvojzložková cena znamená v praxi spravodlivejšie platby. „Kto viac vody minie, zaplatí vo väčšej miere a naopak. Vyššia spotreba sa prejaví v cene, čo motivuje k šetrnému zaobchádzaniu s vodou. V neposlednom rade predstavuje aj transparentnosť nákladov, keďže jasnejšie ukazuje, koľko stojí samotná prevádzka a údržba vodárenskej siete (fixná časť) a koľko samotná voda (variabilná časť),“ uviedli s tým, že fixná zložka pokrýva náklady spojené najmä s infraštruktúrou a variabilná zložka sa účtuje podľa odobratej vody.



Čo sa týka výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom, maximálna variabilná zložka ceny bez DPH bude predstavovať 1,7236 eura za kubický meter (m3). Maximálna fixná zložka je rozdelená do šiestich tarifných skupín, a to od desať do 121 eur za rok. V prvej tarifnej skupine (T1), ktorá má predstavovať odberné miesta pre rodinné domy odoberajúce pitnú vodu pre vlastnú spotrebu v domácnosti, pôjde o sumu desať eur ročne.



Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je určená na 0,9751 eura/m3.



V prípade ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je maximálna variabilná zložka stanovená na sumu 1,3629 eura bez DPH za m3. Maximálna fixná zložka ceny v prípade odvádzania odpadovej vody bez vôd z povrchového odtoku predstavuje pre T1 desať eur ročne bez DPH. Pri odvádzaní odpadovej vody aj s vodami z povrchového odtoku to bude 12 eur.



VVS pripomína, že dvojzložkové ceny sú dlhodobo zavedené vo všetkých hlavných sieťových odvetviach regulovaných ÚRSO. Týkajú sa tak aj distribúcie a dodávok elektriny, plynu i tepla.