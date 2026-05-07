ÚS konštatoval prieťahy v konaní v prípade modelingovej agentúry
V prípade modelingovej agentúry sa obžaloba týka viac ako štyroch desiatok skutkov sexuálneho zneužívania. Pre citlivosť prípadu sú pojednávania neverejné.
Autor TASR
Nitra 7. mája (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol, že v prípade modelingovej agentúry z Mojmíroviec, v ktorom sú Martina R. a Peter R. obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho zneužívania, došlo k prieťahom v konaní. Ako sa konštatuje v náleze ÚS, postupom Okresného súdu (OS) Nitra bolo porušené právo 25 poškodených dievčat na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.
ÚS prikázal OS v Nitre konať bez zbytočných prieťahov a každej zo sťažovateliek priznal finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur, ktoré im je OS povinný zaplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu. Súd v Nitre je takisto povinný nahradiť sťažovateľkám trovy konania v sume 3121,25 eura.
ÚS preskúmal priebeh konania na nitrianskom okresnom súde a dospel k záveru, že hoci sa v ňom nenachádza súvislé obdobie nečinnosti, postup okresného súdu nemožno označiť za efektívny. „Z celkovo 76 naplánovaných pojednávaní sa dosiaľ uskutočnilo 36. Väčšina zmarených termínov sa neuskutočnila z dôvodov na strane obžalovaných,“ píše sa v náleze.
Podľa ÚS nie je tolerovateľné, aby takmer po piatich rokoch od podania obžaloby bolo konanie stále vo fáze výsluchu obžalovaného a okresný súd ešte ani nepristúpil k výsluchu poškodených. „Je evidentné, že celková dĺžka konania je v rozhodujúcej miere ovplyvnená obštrukciami na strane obžalovaných, a Ústavný súd kvituje využívanie procesných nástrojov, ku ktorým okresný súd na zabezpečenie plynulosti konania pristúpil, teda ustanovenie náhradných obhajcov a uloženie poriadkových opatrení,“ uvádza sa v náleze ÚS.
Predseda Okresného súdu Nitra skonštatoval, že vo veci je v procesnej pozícii poškodených 25 osôb a vec je vedená pre 41 skutkov. Spis aktuálne obsahuje približne 5000 strán. „Je teda zrejmé, že ide o obsiahlu a náročnú vec, kde už boli nariadené desiatky termínov hlavných pojednávaní a neverejných zasadnutí. Predseda okresného súdu tiež poukázal na obštrukčné správanie obžalovaného, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo celkovú dĺžku konania,“ uvádza sa vo vyjadrení OS Nitra, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Katarína Kellnerová.
V prípade modelingovej agentúry sa obžaloba týka viac ako štyroch desiatok skutkov sexuálneho zneužívania. Pre citlivosť prípadu sú pojednávania neverejné. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 19. mája.
