ÚS odmietol sťažnosť Košíc v spore o parkovanie so spoločnosťou EEI

Košice 8. júla (TASR) – Mesto Košice neuspelo na Ústavnom súde (ÚS) SR so sťažnosťou v prípade sporu s parkovacou spoločnosťou EEI. Týka sa to neodkladného opatrenia, ktoré vydal Okresný súd Košice II vlani v máji na základe žaloby spoločnosti EEI.



Podľa opatrenia musí mesto poskytovať parkovacej firme súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z júla 2012 a jej dodatkov, a to až do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.



Mesto podalo ústavnú sťažnosť pre uznesenie košického krajského súdu, ktorý ako odvolací súd v októbri 2019 potvrdil rozhodnutie okresného súdu o neodkladnom opatrení. Mesto namietalo porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. O ústavnej sťažnosti rozhodoval 1. júla štvrtý senát ÚS SR, ktorý ju odmietol ako "zjavne neopodstatnenú". TASR to potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



V spore o prevádzkovanie parkovacích miest sa obe strany obrátili na súd. Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa od 1. januára 2019 stalo výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. EEI s tým nesúhlasí a argumentuje nájomnou zmluvou, podľa ktorej má byť ich prevádzkovateľom až do roku 2022. Mesto označuje zmluvu z roku 2012 za neplatnú, definitívny súdny verdikt v tejto veci zatiaľ nepadol.