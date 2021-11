U.S. Steel: Zavedenie OTP režimu na pracovisku si vyžaduje čas

Košice 19. novembra (TASR) – Pre zavedenie režimu OTP na pracoviskách košické oceliarne U. S. Steel upozorňujú, že vzhľadom na charakter práce na zmeny, ako aj veľký počet ich zamestnancov potrebujú určitý čas. "Očakávame tiež podporu testovania zamestnávateľmi štátom formou poskytnutia testov pre zamestnancov," uviedol v piatok pre TASR hovorca hutníckeho podniku Ján Bača.



Oceliarne zatiaľ podľa neho nemôžu komentovať predpisy, ktoré ešte do detailov neboli zverejnené, pričom práve na technických detailoch môže veľmi záležať, aby sa podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19.



Zamestnancov plánuje hutnícky podnik testovať v zamestnaneckom mobilnom odberovom mieste (MOM). Počas aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácie by pritom oceliarne privítali, ak by si nezaočkovaní zamestnanci, resp. tí, ktorí chorobu neprekonali, uhrádzali testy sami. "Naďalej podporujeme očkovanie, ktoré je najlepšou ochranou zdravia nás všetkých," konštatoval Bača.



Podnik pritom víta možnosť vyžadovať od zamestnancov potvrdenie o absolvovaní očkovania, o prekonaní ochorenia alebo negatívnom výsledku testu. "Čakáme na konečné znenie vyhlášky, aby sme vedeli tieto informácie správne komunikovať s našimi zamestnancami," uviedol hovorca.



Poukázal tiež na to, že U. S. Steel bol jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá vo svojich priestoroch testovala a vybudovala MOM. "Preto je nám známa logistika a súvisiace nároky na odborný personál a testy. Taktiež máme na pamäti bezpečný chod výroby a ochranu zdravia zamestnancov a okolia," konštatoval hovorca.