ÚS zameriava virtuálny Deň otvorených dverí na súťaže pre mladých

Košice 29. septembra (TASR) - Deň otvorených dverí Ústavného súdu (ÚS) SR sa vo štvrtok po roku opäť koná vo virtuálnej podobe. "Zameraný je na súťaže pre žiakov a študentov s cieľom zatraktívniť témy týkajúce sa justície, uplatňovania a vymožiteľnosti práva a spravodlivosti, ochrany ľudských práv a slobôd, ktoré čoraz naliehavejšie rezonujú v spoločenských a odborných debatách na rozličných fórach," informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



Novinkou oproti minulému roku je literárna súťaž pre študentov vysokých škôl s názvom "Ústava – základný zákon štátu" s pripomenutím 30. výročia prijatia Ústavy SR. Ďalšou novinkou je spustenie twitteru ÚS na Deň Ústavy SR a jeho spropagovanie práve počas virtuálneho Dňa otvorených dverí.



ÚS vyhodnotil literárne práce na tému "Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti" a výtvarné práce na tému "Sen o spravodlivosti" žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Do vyhlásených súťaží sa spolu zapojilo vyše 200 účastníkov z celého Slovenska.



"V čase, keď sa mladí ľudia vyjadrujú k spoločenským otázkam prevažne kriticky a negatívne, považujem za kľúčové ponúknuť im platformu na uplatnenie priaznivejšieho pohľadu a hodnotenia diania okolo nás, a to práve prostredníctvom organizovania súťaží, kde sa môže naplno prejaviť i oceniť ich potenciál. Kritické myslenie, reflexia hodnôt, ktorá chráni Ústavný súd, a hľadanie súvislostí im ponúkne perspektívy a vyhliadky do budúcnosti," uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan. Ide podľa neho o jeden zo spôsobov ako verejnosť priblížiť k súdnictvu a súdnictvo k verejnosti.