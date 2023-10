Úsek cesty Batizovský potok - Starý Smokovec prešiel výraznou zmenou

Vysoké Tatry 5. októbra (TASR) - Za obdobie siedmich mesiacov intenzívnych stavebných prác prešiel úsek cesty II/537 Batizovský potok - Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách viditeľnou premenou. Dokazuje to podľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) aj aktuálna vecná prestavanosť. Tá v percentuálnom vyjadrení predstavuje 80 percent.



"Na 7,55 kilometra dlhom úseku došlo k výmene konštrukčných vrstiev vozovky, rekonštrukcii 11 priepustov, troch zárubných múrov, výstavbe odpočívadla 'Kamzík', obnove vjazdov a k prečisteniu a vydláždeniu cestných priekop," uvádzajú cestári. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na deviatich mostných objektoch. Súbežne s tým sa realizuje osadzovanie bezpečnostných zariadení - oceľových cestných zvodidiel a zhotovenie náležitého vybavenia pre spomínané odpočívadlo. Jeho súčasťou bude prístrešok, stojany na bicykle, detské ihrisko, informačná tabula i toalety, kamerový systém a mobiliár.



"Poslednou fázou komplexnej rekonštrukcie úseku bude realizácia vodorovného dopravného značenia na vozovku cestnej komunikácie," dodáva SÚC PSK.



Takmer hotové sú už aj úseky Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66, Starý Smokovec - Tatranské Matliare a medzi Podbanským a Pavúčou dolinou. Prevažnú časť rozsiahlej rekonštrukcie chcú zhotovitelia ukončiť ešte v tomto roku. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch. Cestné práce v rámci projektu realizujú na 36 miestach, celú stavbu by mali zhotovitelia ukončiť v septembri 2024.



Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými tatranskými osadami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. PSK ju rekonštruuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu. Modernizácia sa týka celkovo 43 kilometrov ciest, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov, jednej poloestakády a štyroch odpočívadiel.