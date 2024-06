Úsek cesty I/18 smerom do Hôrky v lete opravia

Poprad 18. júna (TASR) - Úsek cesty I/18 pod Tatrami v lete opravia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová s tým, že zrekonštruujú úsek dlhý viac ako päť kilometrov od Popradu až po obec Hôrka. Pre havarijný stav spojnice viacerých obcí s okresným mestom Poprad spísali obyvatelia ešte začiatkom roka petíciu. Práce by podľa hovorkyne mali začať v júli.



"Zhotoviteľom bude Združenie Východ EUROVIA - DOPRASTAV, zmluva je v procese podpisovania. Z verejného obstarávania vzišla cena diela niečo viac ako 1,321 milióna eur s DPH," uviedla Lukáčová. Práce potrvajú 45 dní od odovzdania staveniska.



Na ceste I/18 aktuálne finišujú práce aj na rekonštrukcii dvoch mostných objektov. Prvý z nich pri obci Lučivná by mal byť hotový v júli, pričom celkové náklady dosiahnu takmer 3,2 milióna eur. Most pri Strednej športovej škole v Poprade dokončia tento týždeň. "Rozpočtový náklad doteraz realizovaných prác je v tomto prípade takmer 890.000 eur s DPH," dodala hovorkyňa.