Úsek cesty I/61 pri obci Melčice-Lieskové je prejazdný bez obmedzení

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cesta zostala popoludní neprejazdná v oboch smeroch pre dopravnú nehodu.

Autor TASR
Melčice-Lieskové 30. augusta (TASR) - Úsek cesty I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín je v sobotu podvečer prejazdný bez obmedzení. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Cesta zostala popoludní neprejazdná v oboch smeroch pre dopravnú nehodu.
