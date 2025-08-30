< sekcia Regióny
Úsek cesty I/61 pri obci Melčice-Lieskové je prejazdný bez obmedzení
Cesta zostala popoludní neprejazdná v oboch smeroch pre dopravnú nehodu.
Autor TASR
Melčice-Lieskové 30. augusta (TASR) - Úsek cesty I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín je v sobotu podvečer prejazdný bez obmedzení. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Cesta zostala popoludní neprejazdná v oboch smeroch pre dopravnú nehodu.
Cesta zostala popoludní neprejazdná v oboch smeroch pre dopravnú nehodu.