Úsek cesty I/64 od centra Partizánskeho po Malé Bielice čaká oprava

Partizánske 15. augusta (TASR) - Úsek cesty I/64 medzi centrom Partizánskeho a jeho mestskou časťou Malé Bielice zrekonštruujú. Stavbári začali s prácami v pondelok, investícia v hodnote takmer 700.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je súčasťou projektu veľkoplošných opráv ciest prvej triedy, ktorý zabezpečuje Slovenská správa ciest. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



"S cieľom minimalizovať negatívne dopady stavby na účastníkov premávky plánujeme počas rekonštrukcie realizovať aj nočné práce. Budú sa týkať najmä prvej etapy na úseku medzi supermarketom na Nitrianskej ulici a čerpacou stanicou," uviedla Tančáková.



Rekonštrukcie sa podľa nej dočká úsek o dĺžke 2,7 kilometra, šírka komunikácie je od ôsmich do 11 metrov. "Na danom úseku budú musieť vodiči zvýšiť pozornosť. Počas opravy komunikácie bude premávka riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou. Doprava bude usmernená striedavo do jedného jazdného pruhu," priblížila.



Pôvodná vozovka už nespĺňa požiadavky aktuálnych noriem. "Prostredníctvom opravy sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa jej životnosť. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie komfortu a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky," skonštatovala Tančáková.



Dodávateľom rekonštrukcie je združenie Eurovia - Doprastav. Stavebné práce by mali firmy ukončiť v druhej polovici septembra.