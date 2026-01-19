< sekcia Regióny
Úsek cesty I/64 v Prievidzi je pre nehodu neprejazdný
Polícia odkláňa dopravu pre nákladné vozidlá cez sídlisko Zapotôčky, osobné autá úsek obídu vedľajšími ulicami.
Autor TASR
Prievidza 19. januára (TASR) - Úsek cesty I/64 na križovatke Nedožerskej cesty a Puškinovej ulice v Prievidzi zostal v pondelok ráno pre dopravnú nehodu neprejazdný v oboch smeroch. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Vodičov policajti vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny.
