Úsek cesty I/64 v Prievidzi je pre nehodu neprejazdný

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Polícia odkláňa dopravu pre nákladné vozidlá cez sídlisko Zapotôčky, osobné autá úsek obídu vedľajšími ulicami.

Autor TASR
Prievidza 19. januára (TASR) - Úsek cesty I/64 na križovatke Nedožerskej cesty a Puškinovej ulice v Prievidzi zostal v pondelok ráno pre dopravnú nehodu neprejazdný v oboch smeroch. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Vodičov policajti vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny.
