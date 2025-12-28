Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úsek cesty I/65 Turček - Kremnické Bane je neprejazdný

Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Cesta I/65 v úseku Turček - Kremnické Bane je uzatvorená, dôvodom je spadnutý strom na vozovku. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).

Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú na poľadovicu v úseku cesty III. triedy medzi Červenou studňou a Banskou Štiavnicou, poľadovica je aj na horskom priechode Vrchslatina. „V úseku cesty II/578 Kremnica - Skalka je zľadovatený sneh,“ dodáva SSC.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež v aktuálnej výstrahe, platnej počas celej nedele, varuje pred rizikom snehových jazykov a závejov na severnom Slovensku.
