Úsek cesty I/66 do Tatranskej Kotliny uzatvoria

Spišská Belá 22. mája (TASR) - Cestu I/66 zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny od soboty 24. mája uzatvoria. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč. Dôvodom je modernizácia deväťkilometrového úseku cesty, pričom práce budú stavbári realizovať v dvoch etapách.



Oprava v rámci prvej etapy potrvá od soboty do 7. júna, keď dôjde k uzatvoreniu úseku cesty od križovatky na obec Rakúsy vrátane až po križovatku na Kežmarské Žľaby, pričom toto križovanie cesty bude prejazdné. Následne v druhej fáze opráv bude uzavretá časť cesty od hranice mesta Spišská Belá po spomínanú križovatku do Rakús. V tomto prípade obmedzenie potrvá od 8. júna až do konca júla. Trepáč potvrdil, že v tejto etape bude čiastočná uzávera v staničení cesty kilometra 215,165 až 215,665, a to v čase frézovania a pokládky asfaltových zmesí. Prejazdnosť križovatky na obec Slovenská Ves bude pri týchto činnostiach zabezpečená semaformi alebo osobami na to určenými v závislosti od aktuálnej situácie v doprave.



„Dĺžka modernizovaného úseku je deväť kilometrov. Celkové náklady predstavujú 3,88 milióna eur vrátane DPH,“ dodal hovorca SSC s tým, že projekt je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu. Uzatvorený úsek je možné obísť cez Tatranskú Lomnicu, respektíve cez obec Lendak.