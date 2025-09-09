< sekcia Regióny
Úsek cesty I/9 za Prievidzou zostal pre nehodu neprejazdný
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne uviedlo, že na mieste zasahuje sedem hasičov s dvoma kusmi techniky.
Autor TASR
Prievidza 9. septembra (TASR) - Úsek cesty I/9 v smere od Prievidze na Handlovú na Banskej ceste zostal v utorok ráno pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
