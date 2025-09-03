Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Regióny

Nehoda medzi Jasovom a Moldavou nad Bodvou: Cesta je neprejazdná

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Dopravu v danom úseku riadia a usmerňujú policajti.

Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Na ceste z Moldavy nad Bodvou smerom na Jasov v okrese Košice-okolie došlo v stredu ráno k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Úsek je aktuálne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Na mieste sú prítomné všetky záchranné zložky, vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, aktuálne si ich do svojej starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Dopravu v danom úseku riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčajú použiť alternatívne trasy a zvýšiť opatrnosť.



.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie