Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Úsek cesty smerom z Ružomberka na Liptovský Mikuláš je už prejazdný

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Nehoda sa stala pred obcou Liptovské Sliače.

Autor TASR
Liptovské Sliače 9. apríla (TASR) - Úsek cesty I/18 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom je po vážnej dopravnej nehode pri obci Liptovské Sliače opäť prejazdný. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Môžeme potvrdiť, že operátori tiesňovej linky 155 k dopravnej nehode vyslali tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a dva záchranárske vrtuľníky,“ doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
