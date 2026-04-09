Úsek cesty smerom z Ružomberka na Liptovský Mikuláš je už prejazdný
Nehoda sa stala pred obcou Liptovské Sliače.
Autor TASR,aktualizované
Liptovské Sliače 9. apríla (TASR) - Úsek cesty I/18 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom je po vážnej dopravnej nehode pri obci Liptovské Sliače opäť prejazdný. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Môžeme potvrdiť, že operátori tiesňovej linky 155 k dopravnej nehode vyslali tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a dva záchranárske vrtuľníky,“ doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
