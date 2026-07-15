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Úsek cesty v katastri Liešťan zostal pre nehodu neprejazdný
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície. Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a danému úseku sa podľa možnosti vyhli.
Autor TASR
Liešťany 15. júla (TASR) - Úsek cesty II/574 v katastri Liešťan v okrese Prievidza zostal v stredu ráno pre dopravnú nehodu neprejazdný v oboch smeroch. Na mieste sa zrazili dve nákladné motorové vozidlá, informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície. Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a danému úseku sa podľa možnosti vyhli.
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície. Policajti vodičov vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a danému úseku sa podľa možnosti vyhli.