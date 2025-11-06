Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úsek cesty známej ako Modranský kopec otvoria 10. novembra

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Predseda BSK Juraj Droba upozornil, že motoristi dostanú do užívania úplne nový úsek cesty s kvalitným podložím a novým asfaltom.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Rekonštrukcia cesty druhej triedy vedúcej od kaštieľa v Modre po koniec mestskej časti Modra-Kráľová bude hotová o dva týždne skôr, ako bol pôvodný termín. Úsek známy ako Modranský kopec bude otvorený v pondelok 10. novembra, informoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Predseda BSK Juraj Droba upozornil, že motoristi dostanú do užívania úplne nový úsek cesty s kvalitným podložím a novým asfaltom. „Zároveň sa pri rekonštrukcii zmenil sklon vozovky, takže po ceste nebude tiecť voda, ako to bolo v minulosti, čím sa stáva oveľa bezpečnejšou a poskytne vodičom väčší komfort z jazdy,“ uviedol Droba. Šoférov zároveň požiadal, aby do oficiálneho otvorenia rešpektovali dopravné obmedzenia a obchádzkovú trasu.

Úsek začala Správa ciest Bratislavského kraja rekonštruovať 6. októbra, pôvodne mala uzávera trvať do 22. novembra. Cieľom opravy bolo zlepšiť stavebno-technický stav, ktorý ovplyvnil viacero nehôd na tomto úseku.
