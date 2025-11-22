< sekcia Regióny
Úsek cyklotrasy z Partizánskeho do Chalmovej dokončia v tomto roku
S prácami na výstavbe trasy začal zhotoviteľ v máji tohto roka, podľa zmluvy o dielo ju mal dokončiť o rok neskôr.
Autor TASR
Partizánske 22. novembra (TASR) - Úsek Hornonitrianskej cyklomagistrály od Partizánskeho do bystričianskej časti Chalmová v okrese Prievidza dokončia skôr. Odovzdať by ho mohli v závislosti od poveternostných podmienok už v závere tohto roka. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška na kontrolnom dni na stavbe tento týždeň.
S prácami na výstavbe trasy začal zhotoviteľ v máji tohto roka, podľa zmluvy o dielo ju mal dokončiť o rok neskôr. „Asfaltový úsek je dokončený, dokončené sú aj všetky hlavné veci, niekde je potrebné urobiť zemné úpravy a zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie. Ak bude dobré počasie, cyklotrasa by sa mohla stavebne odovzdať ešte do konca tohto roka,“ uviedol Baška a zhrnul, že zhotoviteľ tak skrátil dobu výstavby cyklotrasy o päť mesiacov.
Stavba si podľa neho nevyžiadala práce navyše, skôr pôjde o odpočty. „V zmluve bol iba jeden finančný dodatok, a to pre zmenu dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 percent s navýšením o 55.000 eur,“ doplnil Baška s tým, že celá stavba vyšla daňových poplatníkov na 2,3 milióna eur s DPH.
Približne polovicu úseku financuje krajská samospráva z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 750.000 eur na druhú polovicu cyklotrasy dáva kraj zo svojho rozpočtu.
Baška pripomenul, že cyklotrasa od Partizánskeho do Chalmovej má dĺžku 10,3 kilometra a nadväzuje na prvý približne päťkilometrový úsek v Partizánskom. Prechádza viacerými katastrami, najväčší rozlohou je v Malých Kršteňanoch, trasa končí v Chalmovej. „Tým sa už dostávame s budovaním Hornonitrianskej cyklomagistrály do okresu Prievidza. Magistrála by mala mať dĺžku takmer 70 kilometrov, jej konečná dĺžka bude závisieť od trasovania,“ priblížil.
TSK pripravuje i ďalšie úseky Hornonitrianskej cyklomagistrály.
TSK pripravuje i ďalšie úseky Hornonitrianskej cyklomagistrály.