< sekcia Regióny
Úsek D2 smerom do Bratislavy je po utorkovej nehode opäť prejazdný
Dopravné obmedzenia si vyžiadala dopravná nehoda nákladného vozidla. Vodič zišiel mimo vozovky, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Úsek diaľnice D2 smerom do Bratislavy, na úrovni obce Veľké Leváre, je po utorkovej (21. 10.) dopravnej nehode opäť prejazdný. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„Úsek je plne prejazdný, bez obmedzení,“ konštatuje polícia.
Dopravné obmedzenia si vyžiadala dopravná nehoda nákladného vozidla. Vodič zišiel mimo vozovky, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile.
„Úsek je plne prejazdný, bez obmedzení,“ konštatuje polícia.
Dopravné obmedzenia si vyžiadala dopravná nehoda nákladného vozidla. Vodič zišiel mimo vozovky, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile.