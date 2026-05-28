< sekcia Regióny
Úsek diaľnice D1 medzi L. Mikulášom a L. Petrom je bez spoplatnenia
Daný úsek bude bezplatný do ukončenia výstavby nového mosta na ceste III/2340 v obci Uhorská Ves.
Autor TASR
Uhorská Ves 28. mája (TASR) - Časť diaľnice D1 na Liptove medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Petrom je bez spoplatnenia. Vodiči môžu využívať túto časť diaľnice bez potreby mať platnú diaľničnú známku. Daný úsek bude bezplatný do ukončenia výstavby nového mosta na ceste III/2340 v obci Uhorská Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.
„Týmto krokom zlepšíme plynulosť, bezpečnosť a dostupnosť dopravy počas stavebných úprav na spomenutom moste. Zhotoviteľovi želám bezproblémový postup prác,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
MD ozrejmilo, že nejde o prvé dočasné vyňatie diaľničného úseku zo spoplatnenia. „Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na R1 pri Seredi, D2 pri hraniciach s Českom a D1 pri Poprade,“ spresnila hovorkyňa.
„Týmto krokom zlepšíme plynulosť, bezpečnosť a dostupnosť dopravy počas stavebných úprav na spomenutom moste. Zhotoviteľovi želám bezproblémový postup prác,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
MD ozrejmilo, že nejde o prvé dočasné vyňatie diaľničného úseku zo spoplatnenia. „Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na R1 pri Seredi, D2 pri hraniciach s Českom a D1 pri Poprade,“ spresnila hovorkyňa.