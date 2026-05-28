Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Úsek diaľnice D1 medzi L. Mikulášom a L. Petrom je bez spoplatnenia

.
Na snímke minister dopravy SR Jozef Ráž ml. (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Daný úsek bude bezplatný do ukončenia výstavby nového mosta na ceste III/2340 v obci Uhorská Ves.

Autor TASR
Uhorská Ves 28. mája (TASR) - Časť diaľnice D1 na Liptove medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Petrom je bez spoplatnenia. Vodiči môžu využívať túto časť diaľnice bez potreby mať platnú diaľničnú známku. Daný úsek bude bezplatný do ukončenia výstavby nového mosta na ceste III/2340 v obci Uhorská Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.

Týmto krokom zlepšíme plynulosť, bezpečnosť a dostupnosť dopravy počas stavebných úprav na spomenutom moste. Zhotoviteľovi želám bezproblémový postup prác,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

MD ozrejmilo, že nejde o prvé dočasné vyňatie diaľničného úseku zo spoplatnenia. „Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na R1 pri Seredi, D2 pri hraniciach s Českom a D1 pri Poprade,“ spresnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4