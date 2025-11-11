< sekcia Regióny
Úsek medzi Detvou a Kriváňom je po niekoľkých dňoch opäť prejazdný
Práce z bezpečnostných dôvodov nebolo možné vykonávať popri živej premávke, vysvetlila NDS.
Autor TASR
Kriváň 11. novembra (TASR) - Rýchlostná cesta R2 medzi Detvou a Kriváňom je po niekoľkých dňoch opäť prejazdná bez obmedzení. Úsek uzavreli pre práce na napojení pokračovania rýchlostnej cesty R2 v Kriváni. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
„Diaľničiari počas víkendu a pondelka pracovali na napojení existujúceho ťahu R2 Detva - Kriváň na novovybudované pokračovanie R2 Kriváň - Mýtna. Práce z bezpečnostných dôvodov nebolo možné vykonávať popri živej premávke,“ vysvetlila NDS.
Úsek R2 Kriváň - Mýtna, ktorého výstavba sa začala v roku 2021, plánujú slávnostne otvoriť 20. novembra. Dokončenie výstavby si vyžiadalo aj uzatvorenie nadväzujúceho úseku rýchlostnej cesty z Mýtnej do Tomášoviec, k jeho opätovnému sprejazdneniu dôjde v čase otvorenia novovybudovaného úseku z Kriváňa.
