Úsek Rastislavovej ulice sprejazdnia v Košiciach
Autor TASR
Košice 17. apríla (TASR) - V Košiciach v sobotu (18. 4.) sprejazdnia úsek Rastislavovej ulice od ulice Milosrdenstva po vstup do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP). Zároveň bude v sobotu a nedeľu (19. 4.) medzi 6.00 a 18.00 h pre asfaltovanie komunikácie kompletne uzavretá križovatka Gemerská a Mudroňova zo všetkých smerov. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
„V čase medzi 20.00 a 6.00 h bude križovatka otvorená a prejazdná,“ uviedol magistrát. Vstup do UNLP bude cez horný vstup z Kalinčiakovej ulice, kde budú rampy na vstupe a výstupe otvorené.
Autobusové linky 15 a 16 budú v čase uzávery premávať odklonom cez Štúrovu, Alejovú a Gemerskú ulicu. V oboch smeroch budú vynechané zastávky Astória a Stará nemocnica na Južnej triede.
„Autobusy budú zastavovať na dočasnej zastávke Stará nemocnica (pri ZŠ Gemerská) v oboch smeroch, preto upozorňujeme cestujúcich, aby sledovali smer jazdy,“ oznámilo mesto. Po zastávke Námestie osloboditeľov bude najbližšou obsluhovanou zastávkou dočasná zastávka Stará nemocnica. V opačnom smere budú linky po tejto zastávke zastavovať až na zastávkach Dom umenia a Námestie osloboditeľov.
„Ďalšia etapa opravy Rastislavovej ulice, v úseku od križovatky s Gemerskou po Paulínyho ulicu, sa začne v pondelok 20. apríla. Počas nej bude doprava v uvedenom úseku od nedele od 18.00 h vedená iba jednosmerne v smere do centra (v smere od križovatky 'Ryba' do centra mesta),“ uviedol magistrát. Vodiči teda nebudú môcť pokračovať rovno po Rastislavovej, iba odbočiť na Gemerskú alebo Mudroňovu a z Gemerskej nebude možné odbočiť doprava na Rastislavovu.
