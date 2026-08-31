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Úsek ulice pri ZŠ V. Paulínyho-Tótha v Senici zmenili na jednosmerný

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Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Zmena má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti detí najmä počas rannej dopravnej špičky.

Autor TASR
Senica 31. augusta (TASR) - Dopravu v úseku ulice pri Základnej škole (ZŠ) V. Paulínyho-Tótha v Senici zmenili na jednosmernú. Nový režim platí v úseku od Sládkovičovej po Krátku ulicu. Vjazd je možný zo Sládkovičovej a Priemyselnej ulice. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.

Zmena má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti detí najmä počas rannej dopravnej špičky. Súčasťou úpravy je aj vyhradená zóna K+R, ktorá má umožniť rýchlejšie a bezpečnejšie vysadenie detí prichádzajúcich do školy autom. Vodiči by mali podľa mesta pri pohybe v okolí školy dbať na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť detí.
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