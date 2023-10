Úsek Vážskej cyklomagistrály by mali dokončiť ešte v tomto roku

Púchov 18. októbra (TASR) - Úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Ladcami a Púchovom by mali dokončiť ešte v tomto roku. Súčasťou úseku je aj 90 metrov dlhý most ponad pôvodné koryto Váhu. Je jediným mostom na celej 100-kilometrovej cyklotrase. Informovala o tom Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Napriek problémom so zakladaním stredového piliera mosta a zmenou technického riešenia v blízkosti rekultivovanej skládky, ktoré vznikli na začiatku výstavby, by chcel zhotoviteľ termín dodržať.



"Práce v podstate finišujú, z asfaltérskych prác je stavba na viac ako 95 percent dokončená. Treba vyasfaltovať nájazdy na oceľový most a doasfaltovať niektoré časti smerom na Streženice okolo skládky, kde sa musia ešte zaizolovať mostovky a priepusty. Následne sa položí finálna vrstva asfaltu," povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že sa budú ešte dorábať zábradlia. Vo finále pribudne trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie.



Termín dokončenia diela je 4. decembra. Slávnostne úsek otvoria v budúcom roku, rovnako ako v prípade úseku Považská Bystrica - hranica Žilinský samosprávny kraj, ktorý je tesne pred kolaudáciou.