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Úsek Vážskej cyklomagistrály od Nemšovej po Košecu už slúži verejnosti
Časť cyklomagistrály sa začína v katastrálnom území Nemšovej, pokračuje cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu až do Košece.
Autor TASR
Nemšová 14. júla (TASR) - Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Z úseku Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dokončil časť financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR v dĺžke 11,6 kilometra. Úsek sa začína v katastri Nemšovej a končí sa v Košeci v okrese Ilava, do užívania ho kraj odovzdal v utorok. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Časť cyklomagistrály sa začína v katastrálnom území Nemšovej, pokračuje cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu až do Košece. Výstavbu úseku krajská samospráva financovala z príspevku z plánu obnovy vo výške viac ako 5,7 milióna eur.
„Úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorý kraj odovzdal do užívania, má dĺžku 11,6 kilometra. Celkovo je z cyklomagistrály v dĺžke 100 kilometrov k dnešnému dňu odovzdaných takmer 87 kilometrov,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
Zvyšnú časť úseku v dĺžke 3,6 kilometra až do Ladiec v okrese Ilava chce kraj podľa neho odovzdať do užívania na jeseň, zhotoviteľ má úlohu dokončiť ho a skolaudovať do konca septembra. TSK ho dofinancuje z vlastných zdrojov.
Baška vyzdvihol, že na úsek cyklomagistrály získal kraj prostriedky z plánu obnovy, spolu celý 15 kilometrov dlhý úsek má hodnotu 8,7 milióna eur, z čoho TSK platí 2,9 milióna eur.
„Jedným z najväčších lákadiel novej cyklotrasy je technicky zaujímavé riešenie s gabionovými múrmi, ktoré majú dohromady takmer 2,8 kilometra a umožňujú výstup na korunu derivačného kanála, vďaka čomu ponúkajú jedinečné výhľady na malebné Považské podolie,“ priblížila Kukučková. Pri ich výstavbe sa podľa nej využilo približne 30.000 kubických metrov materiálu. Okrem toho zhotoviteľ, spoločnosť Strabag, použila takmer 9500 ton asfaltových zmesí či osadila zábradlia a zvodidlá v celkovej dĺžke 3,8 kilometra.
Výstavbu cyklistických trás ocenil i zástupca Slovenského paralympijského výboru Jakub Krako, podľa ktorého ich môžu využívať nielen športovci, ale i rodiny s deťmi či zdravotne znevýhodnení. „Čím ďalej, tým viac vidieť ľudí s hendikepom na športoviskách. Je to i našou snahou, aby každý človek, bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie, dostal šancu zašportovať si,“ ozrejmil.
S výstavbou Vážskej cyklomagistrály začal TSK v roku 2018, doteraz sa jej úsekmi previezli viac ako štyri milióny ľudí. „Svedčí to o tom, že tieto investície boli veľmi dobre použité a slúžia občanom, ktorí radi bicyklujú, športujú alebo aktívne oddychujú,“ podotkol Baška.
Časť cyklomagistrály sa začína v katastrálnom území Nemšovej, pokračuje cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu až do Košece. Výstavbu úseku krajská samospráva financovala z príspevku z plánu obnovy vo výške viac ako 5,7 milióna eur.
„Úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorý kraj odovzdal do užívania, má dĺžku 11,6 kilometra. Celkovo je z cyklomagistrály v dĺžke 100 kilometrov k dnešnému dňu odovzdaných takmer 87 kilometrov,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
Zvyšnú časť úseku v dĺžke 3,6 kilometra až do Ladiec v okrese Ilava chce kraj podľa neho odovzdať do užívania na jeseň, zhotoviteľ má úlohu dokončiť ho a skolaudovať do konca septembra. TSK ho dofinancuje z vlastných zdrojov.
Baška vyzdvihol, že na úsek cyklomagistrály získal kraj prostriedky z plánu obnovy, spolu celý 15 kilometrov dlhý úsek má hodnotu 8,7 milióna eur, z čoho TSK platí 2,9 milióna eur.
„Jedným z najväčších lákadiel novej cyklotrasy je technicky zaujímavé riešenie s gabionovými múrmi, ktoré majú dohromady takmer 2,8 kilometra a umožňujú výstup na korunu derivačného kanála, vďaka čomu ponúkajú jedinečné výhľady na malebné Považské podolie,“ priblížila Kukučková. Pri ich výstavbe sa podľa nej využilo približne 30.000 kubických metrov materiálu. Okrem toho zhotoviteľ, spoločnosť Strabag, použila takmer 9500 ton asfaltových zmesí či osadila zábradlia a zvodidlá v celkovej dĺžke 3,8 kilometra.
Výstavbu cyklistických trás ocenil i zástupca Slovenského paralympijského výboru Jakub Krako, podľa ktorého ich môžu využívať nielen športovci, ale i rodiny s deťmi či zdravotne znevýhodnení. „Čím ďalej, tým viac vidieť ľudí s hendikepom na športoviskách. Je to i našou snahou, aby každý človek, bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie, dostal šancu zašportovať si,“ ozrejmil.
S výstavbou Vážskej cyklomagistrály začal TSK v roku 2018, doteraz sa jej úsekmi previezli viac ako štyri milióny ľudí. „Svedčí to o tom, že tieto investície boli veľmi dobre použité a slúžia občanom, ktorí radi bicyklujú, športujú alebo aktívne oddychujú,“ podotkol Baška.